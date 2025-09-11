قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
رياضة

شوبير يكشف طلب حسام حسن قبل كأس الأمم.. تفاصيل

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر  في مواجهة منتخبات إفريقية وديا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026، في المغرب.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجة الاذاعي :حسام حسن يفضل مواجهة منتخبات إفريقية وديا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026، في المغرب.

و تابع شوبير: الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لديه توجه واضح في اختيار نوعية المباريات الودية المقبلة، إذ يفضل مواجهة منتخبات إفريقية قوية مثل الكاميرون ونيجيريا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.


وغاب إمام عاشور خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكية ضمن كأس العالم للأندية ومن المتقوع ظهوره في قائمة المباراة ضد غزل المحلة.


وتعافى ياسين مرعي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة فاركو منتصف أغسطس، وبات جاهزًا للمشاركة أمام إنبي، ما يزيد من خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستعادة قوة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز،


وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة، حيث ستتولى القناة تقديم تغطية شاملة للمواجهة، من خلال استوديو تحليلي يقدم تحليلات فنية ومتابعة دقيقة قبل بداية اللقاء.

حسام حسن منتخب مصر المدير الفني حسام حسن مصر

حزب الله

أول تعليق من حزب الله على بيان الداخلية السورية

هولندا وأسبانيا

هولندا وأسبانيا تستدعيان السفير الروسي لديهما بسبب بولندا

الكرملين

الكرملين: المناورات الروسية البيلاروسية لا تستهدف أحدا

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

