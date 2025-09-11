شوبير يكشف طلب حسام حسن قبل كأس الأمم.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهة منتخبات إفريقية وديا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026، في المغرب.

و تابع شوبير: الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لديه توجه واضح في اختيار نوعية المباريات الودية المقبلة، إذ يفضل مواجهة منتخبات إفريقية قوية مثل الكاميرون ونيجيريا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.



وغاب إمام عاشور خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكية ضمن كأس العالم للأندية ومن المتقوع ظهوره في قائمة المباراة ضد غزل المحلة.



وتعافى ياسين مرعي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة فاركو منتصف أغسطس، وبات جاهزًا للمشاركة أمام إنبي، ما يزيد من خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستعادة قوة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز،



وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة، حيث ستتولى القناة تقديم تغطية شاملة للمواجهة، من خلال استوديو تحليلي يقدم تحليلات فنية ومتابعة دقيقة قبل بداية اللقاء.