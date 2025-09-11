نائبة: ما حدث في قطر استهداف لسيادة كل دولة عربية وآن الأوان للانتقال من الإدانة إلى الرد العربي الجماعي

أدانت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي القطرية، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لسيادة الدول العربية وأمن شعوبها.

ورحّبت عطوة في بيان لها بانعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، معتبرة إياها فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلامية، والانتقال إلى ردود جماعية قوية تحفظ الكرامة والسيادة العربية.

وقالت النائبة مايسة عطوة في تصريح صحفي: "ما حدث في قطر لم يكن استهدافًا لدولة بعينها، بل هو استفزاز مباشر لكل دولة عربية تؤمن بسيادتها واستقلال قرارها، و لقد تجاوز الاحتلال الإسرائيلي كل الحدود، ويجب أن يكون رد الفعل هذه المرة على مستوى التحدي، موحدًا، حازمًا، ويبعث برسالة واضحة بأن العالم العربي ليس ساحة مستباحة".

واختتمت تصريحها بالقول: "قمة الدوحة ليست مجرد اجتماع طارئ، بل هي اختبار لإرادة الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن كيانها السياسي وكرامتها الوطنية، ما بعد هذه القمة لا يجب أن يكون كما قبلها، إذا أردنا أن نحمي شعوبنا وأوطاننا من مزيد من الغطرسة والدمار".