مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبّر عن انزعاجه من تكرار الأسئلة حول التعليق على الغارات أو التحليقات الإسرائيلية، قائلاً: "لست مطالبًا في كل مرة يحدث فيها قصف أو تحليق لطائرة إسرائيلية بأن أعلّق.. لقد علّقت، وانتهى الأمر"، وهو ما اعتبره البعض تعبيرًا عن عدم الاكتراث الكافي أمام الاعتداءات المتواصلة.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي تجاوزت 4600 انتهاك، قائلاً: "لو أن الحكومة أصدرت بيانًا بعد كل انتهاك، لكانت قد أصدرت أكثر من 4600 بيان حتى الآن"، في إشارة إلى تواتر الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة التعاطي معها بشكل منفصل في كل مرة.

وأوضح أن آخر هذه الاعتداءات وقعت قبل دقائق فقط، عندما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جديدة على منطقة البقاع شرق لبنان، تزامنًا مع استمرار التصعيد، وبعد تنفيذ عملية اغتيال بطائرة مسيّرة صباح اليوم في منطقة البازورية بجنوب لبنان، واستهدفت الغارة دراجة نارية أثناء سيرها على الطريق بين بلدتي عين بعال والبازورية، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي السياق السياسي، أشار سنجاب إلى زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي التقى اليوم بالرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ويجتمع حاليًا برئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات جرت دون صدور أي بيانات رسمية أو تصريحات إعلامية.

وبيّن أن زيارة لودريان تركز على ملفين رئيسيين دعم الجيش اللبناني، ضمن توجه فرنسي لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تحضيرات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش قبل نهاية العام، والإصلاح الاقتصادي، من خلال التحضير لعقد مؤتمر دولي آخر لحشد الدعم للاقتصاد اللبناني، بشرط اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات واضحة في ملف حصر السلاح.

