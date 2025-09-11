قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني

ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
أ ش أ

ودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، بطولة دي سان سيباستيان الإسبانية المفتوحة، ذات 125 نقطة، من الدور الثاني "16".

جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 103 عالميا، أمام لاعبة من ألمانيا، مصنفة رقم 153 عالميا، بمجموعتين بواقع 1-6 و2-6 بالدور الثاني "16".

وكانت المباراة قد توقفت أمس خلال المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة الألمانية 2-1.. وتم استكمال المباراة اليوم.


وتغلبت ميار شريف في الدور الأول "32" على لاعبة من فرنسا، مصنفة رقم 562، بمجموعتين بواقع 6-1 و6-1.


وتقام البطولة بإسبانيا خلال الفترة من 8 وحتى 13 سبتمبر الجاري.

