ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني

ودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، بطولة دي سان سيباستيان الإسبانية المفتوحة، ذات 125 نقطة، من الدور الثاني "16".



جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 103 عالميا، أمام لاعبة من ألمانيا، مصنفة رقم 153 عالميا، بمجموعتين بواقع 1-6 و2-6 بالدور الثاني "16".

وكانت المباراة قد توقفت أمس خلال المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة الألمانية 2-1.. وتم استكمال المباراة اليوم.



وتغلبت ميار شريف في الدور الأول "32" على لاعبة من فرنسا، مصنفة رقم 562، بمجموعتين بواقع 6-1 و6-1.



وتقام البطولة بإسبانيا خلال الفترة من 8 وحتى 13 سبتمبر الجاري.