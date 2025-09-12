قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: اتفاق زيادة التبادل التجاري مع تونس يعزز العلاقات الاقتصادية ويحفز التنمية

التبادل التجاري بين مصر وتونس
التبادل التجاري بين مصر وتونس
حسن رضوان
  • نواب البرلمان عن اتفاق زيادة التبادل التجاري مع تونس:
  • تُعزز العلاقات الاقتصادية وتدعم التنمية المستدامة
  • تنهض بالصناعة الوطنية وتشجع على التعاون الصناعي المشترك
  • تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي

عبّر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن ترحيبهم بالاتفاق الأخير بين مصر وتونس لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قطاع الاستثمار المشترك، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويدعم التوجه المصري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.

وأكد "الدسوقي" لـ"صدي البلد" أن تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مشتركة، كما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن تونس تُعد من الأسواق الواعدة في شمال إفريقيا، وتمتلك فرصًا كبيرة للتكامل الاقتصادي مع مصر.

وأضاف: "تحقيق مليار دولار حجم تبادل تجاري مستهدف خلال عامين ليس صعبًا، بشرط تفعيل اللجان الفنية المشتركة، وإزالة المعوقات الجمركية والإدارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين."

كما أشاد النائب بالرسائل السياسية والاقتصادية التي تضمنها اللقاء بين رئيسي وزراء مصر وتونس، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقيات الاقتصادية لا تنفصل عن التفاهمات السياسية التي تحمي استقرار المنطقة ككل.

من جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق الأخير بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بارزًا، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو.

وأضافت "الكسان" لـ"صدي البلد" أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية، ويساهم في خلق فرص عمل وتنشيط حركة الإنتاج، خاصة في ظل الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على تنمية الشراكات الإقليمية."

وأشارت إلى أن تشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين الدولتين، ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعربي.

وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ هذا الاتفاق لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصالح البلدين، معربة عن أملها في استمرار التعاون المثمر الذي يدفع مصر نحو مزيد من التقدم الاقتصادي.


كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في ، إن الاتفاق بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين يمثل خطوة محورية لتعزيز الصناعة الوطنية وتنشيط القطاع الصناعي.

وأضافت متي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين، مما يتيح تبادل الخبرات وتطوير المنتجات المشتركة، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية."

وأكدت أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس يدعم استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وختمت متي تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي والمبادرات التشريعية التي تسهل انسيابية الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الشقيقة، لتحقيق نمو صناعي مستدام.

نواب البرلمان زيادة التبادل التجاري تونس العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد