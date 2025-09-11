قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوبة وزواج عرفي.. حقيقة تلاسن رنا سماحة وسامر أبو طالب بعد الخلع
السويسري أورس فيشر ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في البحيرة
رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي
معاهم مخدرات وسلاح.. قرار جديد بشأن شخصين بكفر الشيخ
جلطتان بالمخ.. تطورات الحالة الصحية لـ حياة الفهد
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة.. من سيدفع راتب عمر مرموش بعد إصابته مع منتخب مصر؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

تعرض اللاعب عمر مرموش، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب مصر، لإصابة أثناء مشاركته في مباراة ضد بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما بملعب "4 أغسطس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات.

تفاصيل إصابة عمر مرموش 

خرج عمر مرموش في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة نتيجة كرة مشتركة، ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي “أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة.”

وأجرى اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة، أمس الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن مدة غيابه وموعد عودته خلال الساعات القليلة القادمة.

من يتحمل راتب مرموش؟

بعد إصابة مرموش، يحق لنادي مانشستر سيتي الاستفادة من برنامج فيفا لحماية الأندية، الذي يهدف إلى تغطية راتب اللاعب أثناء فترة إصابته، وفقاً لبعض الشروط المحددة. 

ويعتبر هذا البرنامج ضرورياً للأندية، خاصة أن تشخيص مرموش المبدئي يشير إلى أنه قد يغيب عن مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد، ولكن لم يتم التصريح بعد عن مدة غيابه المتوقعة.

يتضمن برنامج فيفا تعويض الأندية عن إصابات لاعبيها، بشرط أن تكون فترة الغياب بسبب الإصابة 28 يوماً أو أكثر. ولكن في حال تعرض اللاعب لانتكاسه بعد انقضاء 30 يوماً من التعافي، فإن النادي لن يستطيع طلب برنامج التعويض مرة أخرى.

كم يقدر التعويض المالي؟

يضع برنامج فيفا حدًا أقصى لتعويض الأندية بسبب الإصابات يصل إلى 7.5 مليون يورو، وهذا يعادل حوالي 422 مليون جنيه مصري حسب سعر الصرف. 

يتم احتساب التعويض على أساس المبلغ الثابت للراتب الخاص باللاعب، ويُحسب على أساس يومي بمعدل يصل إلى 20,548 يورو في اليوم، ولمدة تصل إلى 365 يوماً.

كيفية طلب تعويض الفيفا

يتعين على النادي تقديم طلب التعويض عبر بوابة إلكترونية متخصصة خلال 28 يوماً من تاريخ الإصابة. وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على التعويض ما يلي:

شهادة طبية أولية من طبيب المنتخب تؤكد الإصابة.

تقارير طبية متعلقة بالإصابة، مثل نتائج الأشعة أو الرنين المغناطيسي، وخطط إعادة التأهيل.

بيانات رواتب اللاعب، بما في ذلك عقد اللاعب وإيصالات الراتب.

بمجرد استكمال كافة الأوراق والفحوصات الطبية المطلوبة، تستطيع الأندية استلام التعويض الخاص بإصابة اللاعب من خلال الحساب المصرفي الخاص بالنادي.

عمر مرموش إصابة عمر مرموش تفاصيل إصابة عمر مرموش منتخب مصر راتب عمر مرموش الفيفا مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

الزكاة

هل هناك زكاة على الموتوسيكل والسيارة.. أمين الفتوى يجيب

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد "وزارة الشئون الإسلامية الماليزية"

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

دعاء ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة.. 8 كلمات مستجابة رددها حتى مطلع الفجر

بالصور

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد