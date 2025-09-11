مفاجأة.. من سيدفع راتب عمر مرموش بعد إصابته مع منتخب مصر؟

تعرض اللاعب عمر مرموش، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب مصر، لإصابة أثناء مشاركته في مباراة ضد بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما بملعب "4 أغسطس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات.

تفاصيل إصابة عمر مرموش

خرج عمر مرموش في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة نتيجة كرة مشتركة، ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي “أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة.”

وأجرى اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة، أمس الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن مدة غيابه وموعد عودته خلال الساعات القليلة القادمة.

من يتحمل راتب مرموش؟

بعد إصابة مرموش، يحق لنادي مانشستر سيتي الاستفادة من برنامج فيفا لحماية الأندية، الذي يهدف إلى تغطية راتب اللاعب أثناء فترة إصابته، وفقاً لبعض الشروط المحددة.

ويعتبر هذا البرنامج ضرورياً للأندية، خاصة أن تشخيص مرموش المبدئي يشير إلى أنه قد يغيب عن مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد، ولكن لم يتم التصريح بعد عن مدة غيابه المتوقعة.

يتضمن برنامج فيفا تعويض الأندية عن إصابات لاعبيها، بشرط أن تكون فترة الغياب بسبب الإصابة 28 يوماً أو أكثر. ولكن في حال تعرض اللاعب لانتكاسه بعد انقضاء 30 يوماً من التعافي، فإن النادي لن يستطيع طلب برنامج التعويض مرة أخرى.

كم يقدر التعويض المالي؟

يضع برنامج فيفا حدًا أقصى لتعويض الأندية بسبب الإصابات يصل إلى 7.5 مليون يورو، وهذا يعادل حوالي 422 مليون جنيه مصري حسب سعر الصرف.

يتم احتساب التعويض على أساس المبلغ الثابت للراتب الخاص باللاعب، ويُحسب على أساس يومي بمعدل يصل إلى 20,548 يورو في اليوم، ولمدة تصل إلى 365 يوماً.

كيفية طلب تعويض الفيفا

يتعين على النادي تقديم طلب التعويض عبر بوابة إلكترونية متخصصة خلال 28 يوماً من تاريخ الإصابة. وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على التعويض ما يلي:

شهادة طبية أولية من طبيب المنتخب تؤكد الإصابة.

تقارير طبية متعلقة بالإصابة، مثل نتائج الأشعة أو الرنين المغناطيسي، وخطط إعادة التأهيل.

بيانات رواتب اللاعب، بما في ذلك عقد اللاعب وإيصالات الراتب.

بمجرد استكمال كافة الأوراق والفحوصات الطبية المطلوبة، تستطيع الأندية استلام التعويض الخاص بإصابة اللاعب من خلال الحساب المصرفي الخاص بالنادي.