ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الوساطة المصرية بين الفلسطينيين وإسرائيل غير محايدة، فهي منحازة للحق الدولي والشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ضياء رشوان: القاهرة منحازة إلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر ليست على مسافة واحدة بين محتل والفلسطينيين، مشددًا، على أنّ هذا الأمر، بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري.

وتابع: "بالنسبة إلى الموضوع الإيراني، فقد وصل -لأسباب تخص إسرائيل وليس أمريكا- إلى قمة توتره وتصعيده في حرب الـ12 يوما، فقد كانت أهداف إسرائيل فيها القضاء على قوة إيران، وهو ما عبر عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر، أنّ إسرائيل لا تستهدف القضاء على قوة إيران فقط، ولكن أي قوة إقليمية لديها قدرات اقتصادية وعسكرية يمكنها تهديد إسرائيل، وبالتالي، بلغ الأمر ذروته في حرب الـ12 يوما، ثم تدخل واشنطن.

وواصل: "بعدها، بدأت الأمور تهدأ من الجانب الأمريكي على الأقل، ولكن، على مستوى الجانب الإسرائيلي، فإنه في صبيحة وقف إطلاق النار، أرسلت إسرائيل الطيران إلى طهران من أجل تنفيذ قصف جديد، وكانت إيران قصفت إسرائيل قبلها بنصف ساعة، لكن ترامب طلب من الطيران الإسرائيلي التوقف، فتوقف الطيران الإسرائيلي دون أن يطلق قنبلة واحدة".



ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران و"الدولية للطاقة الذرية" تفسد على نتنياهو إشعال المنطقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ وجود وساطة مصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرضي كل أطراف، فالولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حروب أخرى، ويكفي القول بأنها عقدت اتفاقا مع الحوثيين، ومن ثم، فإنها لا تريد الحرب على إيران.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "التدخل المصري مناسب للجميع ويحظى بثقة، فإيران تريد تحسين علاقاتها مع أمريكا، وكل ذلك يخرج عن الهدف الإسرائيلي الذي هو إشعال المنطقة وإدخال إيران في ساحة الصراع".

وتابع: "مصر عندما تقول إنه يجب تخفيض حدة الصراع، فإنها لا تكتفِ بشعارات، ولكن لكلامها ترجمة على أرض الواقع، فمن أجل نزع فتيل الأزمة، كانت الوساطة المصرية بين إيران من ناحية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يفسد على نتنياهو في إسرائيل إشعال المنطقة"

ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية ليس الخطوة الأولى، موضحًا، أنه قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، استقبلت مصر وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الوساطة المصرية مهمة، وما حدث خلال الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران كان للمرة الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل، فلم تنشب حرب جوية بين إسرائيل ودولة غير عربية".

وتابع: "منذ عام 2003، عندما دخلت القوات الأمريكية مع البريطانية العراقَ، فإن الولايات المتحدة قصفت دولة لأول مرة، وهي إيران، فقد كانت تتعامل مع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا، ولكن قصفها لمفاعلات نووية كان شيئا جديدا، وبالتالي، فنحن كنا أمام متغيرات كبرى تمس الأمن الإقليمي كله، ولا علاقة له بمجرد حب دولة وكراهية دولة أخرى".

وأردف: "وكل ذلك ترجمة بسيطة وواضحة لما يتبناه المصريون ويعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عنه، وهو تخفيض التوتر الإقليمي ونزع كل المواد المتفجرة من الإقليم، ونجحت الوساطة المصرية وأسفرت عن توقيع اتفاق في القاهرة، وعموما، فإن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية يؤكد أنّ الدور المصري مازال قائما".

ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل.. ونتنياهو يعيش وهم النجاح الساحق

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن العدوان الإسرائيلي على قطر يعد عدوانًا غاشمًا وفاشلًا، معتبراً أن ما يجري لا يعكس فقط عقلية توسعية بل جنون توسعي من جانب إسرائيل، التي باتت تتصرف كأن الشرق الأوسط مجالها الحيوي، بحسب تعبير رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن عرض خرائط تؤكد هذا التوجه في سبتمبر 2023، وتحدث علنًا في 2024 عن نية إسرائيل «وضع يدها حيث تشاء».

وقال رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة شاركت فيها، وفق المصادر الإسرائيلية، 15 طائرة حربية، لكنها فشلت فشلًا ذريعا، مشيرًا إلى تناقض التصريحات الإسرائيلية التي عزت الإخفاق إلى إشراف جهاز الشاباك بدلاً من الموساد، والذي بحسب الروايات رفض توقيت العملية.

وشدد على أن هذا الفشل يؤكد أن النجاح الساحق والقدرة الفائقة التي يتحدث عنها نتنياهو مجرد أوهام، لافتًا إلى أن إسرائيل عاجزة حتى الآن عن إخضاع المقاومة داخل قطاع غزة رغم مرور ما يقرب من عامين على التصعيد، وفشلها في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية أو تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.

وختم رشوان بالتأكيد أن مجرد طلب نتنياهو توقيع اتفاق لنزع السلاح هو اعتراف ضمني بشرعية المقاومة، متسائلًا: «إذا كنت تطلب نزع سلاحهم، فما الذي تفعله إذن طوال هذا الوقت؟».



ضياء رشوان: الولايات المتحدة في حرج شديد بسبب الضربة الإسرائيلية على قطر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تقديم موقف يبدو كأنه تبرئة لنفسه من الضربة الإسرائيلية على قطر، موضحًا أن الجيش الأمريكي أبلغه بالعملية وليس السياسيون، في إشارة إلى أن المعلومات التي جمعها الجيش الأمريكي عبر قاعدة العديد في قطر وصلت إلى المستوى السياسي بعد ذلك.

وأشار رشوان، رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن ترامب طلب من فريقه، وعلى رأسهم ويتكوف، إبلاغ السلطات القطرية قبل تنفيذ الضربة، لكنه بعد حدوثها صرح بأنه غير سعيد وغير راض عن العملية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه موقفًا شديد الحرج، حتى لو كانت قد نسقت عسكريًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طيران الدخول في المنطقة الخليجية الممتدة من العراق إلى عمان دون علم أمريكي، نظرًا لأهميتها في مجال الطاقة والمصالح الدولية.

وأوضح رشوان أن السؤال الأكبر هو: من له الكلمة العليا، إسرائيل «الابن المدلل» أم الولايات المتحدة «الأب»؟، مشيرًا إلى أن الإجابة لم تكن معروفة سابقًا، وأن الواقعة ستؤثر بلا شك على التصور الأمريكي تجاه الخليج بشكل سلبي.

ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه لا توجد دولة واحدة في العالم أعلنت أنها مع التهجير، ومن ثم، فإنه من الطبيعي أن تصطف إيران ضمن الرفض الدولي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف “رشوان”، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "رفض التهجير لن يساعد فيه إلا بموقف سياسي في منظمات دولية، ولا أحد يطلب من إيران أن تدخل حربا، ولكن منع التهجير سيحدث بخلق حالة دولية قاسية وضاغطة على إسرائيل بكل قوة، والأهم من كل ذلك صمود الشعب الفلسطيني".

وتابع، أنّ إيران جزء من منظومة دولية ترفض التهجير الذي لا يقبله أحد إلا جزء من الموجودين في إسرائيل.

وفي سياق آخر، تطرق الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى الاتفاق التاريخي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، موضحًا: "العالم يعلم أهمية هذه الخطوة، ونحن هنا نتحدث عن الدول والمؤسسات، والجهات المعنية في مصر، وتحديدا وزارة الخارجية تكون على اتصال بمختلف الأطراف مثل وزير الخارجية ورافائيل جروسي والأطراف الأوروبية والأمريكية والأطراف الشرقية مثل روسيا والصين".

وأردف: "ومن ثم، فإن كل هذه الأطراف تقدر أهمية هذه الخطوة، والصورة المصرية إيجابية جدا، فهناك مفاوضات مستمرة مع إيران منذ عام 2016 على برنامجها النووي، كما أنها معزولة عن النظام الدولي منذ نحو 46 عاما".

ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ إسرائيل تحكمها حكومة هلاوس دينية توراتية تبحث مع حاخاماتها وفي كتبها الدينية عن أشياء يتخيلون أنها ستحدث.

وحول التنسيق بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، أوضح رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مصر وقطر انخرطا في الوساطة غير المحايدة من أجل الحق الفلسطيني وإيقاف الدم ولن يتوقفا، ورغم العدوان الذي أصاب قطر وتضامن مصر الكامل مع قطر، إلا أن التفاوض والوساطة واجب لن تتخلى عنه مصر وقطر حفاظا على القضية الفلسطيني ووقف نزيف الدماء في غزة".

وحول رد الفعل المتوقع لحركة حماس على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لقادتها في الدوحة، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "هل ما حدث غباء سياسي أو غرور أو هلاوس دينية؟ ولكن نتنياهو بهذا الاستهداف أدخل خصما جديدا للمعركة".

وواصل: "نتنياهو جعل قطر عدوا رسميا، وسيجتمع مجلس الأمن، وقطر من حقها ولا بد أن تجمع مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم، فإن هناك محاولة لتجميع قطر لا ينتبه إليه الاحتلال، وحماس ليست في حاجة إلى الرد، فقد خلق نتنياهو بيديه وضعا جديدا ضده في المنطقة".