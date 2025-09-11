قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنت حبيبي.. طرح كليب وليد توفيق الجديد

وليد توفيق
وليد توفيق
سعيد فراج

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان وليد توفيق، كليب أغنية انت حبيبي، ضمن أغاني ألبومه، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أعمال وليد توفيق 

انتهى الفنان وليد توفيق من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “انتى بالناس كلهم”، والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ويظهر فى الفيديو كليب الذى قام بتصويره وليد توفيق الفنانة ندى بهجت. 

أغنية وليد توفيق كبرت البنوت

وأطلق الفنان وليد توفيق فيديو كليب جديدا لأغنية “كبرت البنوت” من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير.

واختار الفنان وليد توفيق هذا التوقيت لطرح جديده بمناسبة الأعياد في الوطن العربي.

واستطاعت الأغنية منذ الساعات الأولى لإطلاقها أن تلامس مشاعر الكثيرين سواء الكبار أوالصغار والآباء والأمهات، إذ حملت في طياتها معاني الشوق والذكريات الدافئة التي ترافق مراحل نمو الأبناء، مما سيجعلها واحدة من أكثر الأعمال العاطفية المحببة للجمهور.

وأراد النجم العربي تقديمها بأسلوب جديد يحمل أجواء من البهجة والفرح والكوميديا السينمائية مع المخرج المبدع إيهاب عبد اللطيف.

رولا بحسون فى كليب اغنية وليد توفيق

تم التصوير في العاصمة المصرية القاهرة بقالب سينمائي بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون بالإضافة لفريق عمل كبير وظفه المخرج إيهاب عبد اللطيف سينمائياً للظهور بعمل كبير لجمهور ومحبي النجم العربي وليد توفيق.

ألبوم وليد توفيق 

أعلن الفنان وليد توفيق الانتهاء من أحدث ألبوماته الغنائية الذى يتضمن ٦ أغنيات ، حيث شارك أكبر الملحنين والمؤلفين فى هذا الألبوم.

ونشر وليد توفيق عدد من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وجاء بتعليق: “انتهي النجم وليد توفيق من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد في العاصمة المصرية القاهرة”.

وأستكمل: أن الألبوم يحتوي على 6 أغنيات هي «كبرت البنوت» من كلمات وألحان جورج خباز وتوزيع باسم منير، إنتي بالناس كلهم كلمات إسماعيل رأفت ألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل، «شو بدي بالورد» كلمات وألحان سليم سلامة توزيع مصطفى عبد الرضا، «إنت حبيبي» كلمات أحمد ماضي ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، «يا معلمة» كلمات وألحان من الفلكلور المصري توزيع باسم منير، «اضحك يا صخر» كلمات توفيق المصري ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، هذا وستصدر أغنيات الألبوم قريباً.

