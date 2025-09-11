سقوط سائق ميكروباص حمل ركابا أكثر من المقرر ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتحميله ركاب أكثر من المقرر وعدم إلتزامه بالتعريفة المقررة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة " سارية التراخيص " وقائدها وقت إرتكاب الواقعة ("لايحمل رخصة قيادة") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتحميل ركاب أكثر من العدد المقرر وحصوله على أجرة أكبر من التعريفة المقررة ، وأنكر قيادته تحت تأثير المواد المخدرة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وتم إجراء تحليل للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة وتبين سلبية العينة.