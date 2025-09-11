قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

لدعم الصادرات المصرية.. انطلاق الدورة الـ 77 لمعرض كايرو فاشون آند تكس بالقاهرة

خلال المعرض
خلال المعرض
ولاء عبد الكريم

تحت شعار دعم الصادرات المصرية، انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة 77 من معرض "كايرو فاشون اند تكس" بمشاركة مصرية خالصة وبحضور اكثر من 350 مصنعاً مصرياً.

وقال محمد الشريف، رئيس الجهة المنظمة للمعرض إن الكيانات العارضة في معرض " Cairo fashion&tex" هي مصانع مصرية فقط، دون وجود أي شركة أجنبية أو حتى عربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية والتركيز على المنتج المحلي وزيادة صادرات القطاع.

أوضح الشريف أن نسخة التصدير من معرض " Cairo fashion&tex" ، تجذب بعثة مشترين ومستوردين ووفود وزائرين يتجاوز عددها 1000  مشتري دولي، قادمين من 20 دولة حول العالم، منها السعودية والاردن والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر  وتونس والمغرب وروندا وايطاليا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة و البرازيل والولايات المتحده الامريكيه وكندا، بالاضافة الي دول تشارك للمرة الأولى مثل روسيا وباكستان.

وتوقع الشريف أن يبلغ حجم الصفقات والعقود المتوقعة خلال أيام المعرض الثلاثة قرابة 60 مليون دولار بحد أدنى.

وتابع حديثه قائلاً إن سمعة معرض " Cairo fashion&tex"  التي تم بناؤها على مدار 35 عامًا ، تضمن جدية المشترين والعارضين على حد سواء، حيث إن المعرض لا يسمح بدخول أي شركة لا تفي بالتزاماتها.

يشار الى ان المعرض يغطي مجالات متنوعة تشمل الملابس الرجالية والنسائية، الملابس الداخلية، الملابس الرياضية، والأقمشة بمختلف أنواعها. وكذلك  مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة وأجهزة ماكينات الخياطة، ما يُساهم في تطوير الصناعة المحلية."

وكشف الشريف عن أن فعاليات المعرض ستشمل تنظيم لقاءات مباشرة "B2B" بين الوفود التجارية الوافدة والشركات المصرية العارضة، مع إتاحة إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المصرية للمشترين الراغبين في ذلك، ما يعزز ثقتهم في المنتج ويسهل إبرام الصفقات.

وأكد وجود وفود رسمية من الغرف التجارية ونقابات الملابس في دول عربية مثل الأردن والمغرب وتونس لدعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك.

أشار الشريف إلى أن مصر باتت لاعباً أساسياً في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، بفضل الجودة العالية والأسعار التنافسية مقارنة بالدول الكبرى.

وأضاف: "المنتج المصري أصبح أكثر جاذبية من نظيره الصيني، سواء من حيث السعر أو الجودة أو سرعة التسليم، ونحن اليوم ننافس تركيا بقوة وقد نصل إلى مستوى الصين أو نتفوق عليها."

وعلى مستوى خطة المعارض وإمكانية اقتحام قطاعات جديدة قال الشريف أنه سيتم تنظيم  نحو 100 معرض ومؤتمر سنوياً حول العالم، ما يجعل جدولها مزدحماً دون خطط لاقتحام قطاعات جديدة حالياً، ومن المقرر أن تستضيف القاهرة خلال الأسابيع المقبلة فعاليات كبرى، أبرزها، النسخة 78 من،"كايرو فاشون" (2 -4 أكتوبر)، ومعرض "لانجيري وهوم" (26-28 نوفمبر)، ومعرض الجلود (19 ديسمبر).

