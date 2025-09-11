الأورام السرطانية الجلدية.. طبيب يوجه نصيحة مهمة ويكشف الأعراض

أكد الدكتور خالد الصياد أستاذ مساعد العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونستر بألمانيا، أنه هناك تزايد في الأورام السرطانية عالميا وذلك انعكاس للتقدم في طرق الكشف المبكر والعلاج .

وقال خالد الصياد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" المرضى يعيشون فترات أطول ويستطيعون التغلب على الأورام التي يصابون بها ".

وتابع خالد الصياد :" في حالة تعرض الفرد لوعكة صحية يجب ان يتوجه مباشرة إلى الطبيب ومتابعة أي ورم يظهر على الجلد للتعرف على نوع الورم وتحديد طريقة العلاج ".

وأكمل خالد الصياد :" كل ورم جلدي له طريقة مختلفة في العلاج ومعظم الأورام الجلدية لها علاج".

وتابع خالد الصياد :" عندما يظهر أي شيء مختلف وغريب على الجلد على الفرد التوجه لطبيب امراض جلدية من اجل تحديد المرض ".

ولفت خالد الصياد :" من اعراض الإصابة بالليمفوما إحمرار وحكة في الجلد ويزداد الاحمرار وقد يصاب بنزيف والتهابات في الجلد "، مضيفا:" من أشكال اليمفوما الجلدية احمرار الجلد أو ظهور حبوب تكبر في الحجم ".