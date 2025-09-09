الخدمات بالمجان.. مدير معهد الأورام: يتردد علينا 35 الف مريض سنويا

أكد الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، أن المعهد يعتبر أكبر مركز أكاديمي متخصص في تشخصي وعلاج الاورام في الشرق الاوسط والمنطقة العربية .

وقال محمد عبد المعطي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" المعهد يتميز بانه متخصص في كل ما يختص بالأورام ".

وتابع محمد عبد المعطي :" يتم الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الجراحي والكيماوي والإشاعي ووحدات لعلاج الالم داخل المعهد ".

وأكمل محمد عبد المعطي :" المعهد يعالج أكبر عدد من المرضى السرطان في مصر، والمعهد يتردد عليه 35 الف مريض سنويا وهذا يشكل ربع عدد مرضى السرطان في مصر".

وأشار إلى أن المعهد يقدم خدماته المتكاملة بالمجان تمامًا، ولجميع الأعمار والتخصصات وأنواع الأورام، سواء من خلال ميزانية الدولة، أو العلاج على نفقة الدولة، أو من خلال منظومة التأمين الصحي، بما في ذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبرامج التأمين الصحي الشامل.

كما لفت إلى أن المعهد يشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، وفي مقدمتها مبادرة "صحة المرأة المصرية"، إلى جانب دوره الأكاديمي في إجراء البحوث العلمية والتعاون الدولي في مجال مكافحة السرطان.