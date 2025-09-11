تقنية مدكور.. إنجاز طبي مصري في علاج الأكاليزيا

أكد الدكتور أحمد مدكور أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية بكلية الطب جامعة حلوان، أن الأكاليزيا مرض نادر يتم علاجه بالطرق الحديثة بتقنية شق عضلة المريء بالمنظار.



وقال أحمد مدكور في حواره على قناة " دي إم سي"، :" هناك نسبة 1 % من المرضى لا نستطيع أن نجري لهم تقنية شق عضلة المرئ بالمنظار ".

وتابع أحمد مدكور :" الفريق الطبي الخاص بنا استطاع أن يطور تقنية شق عضلة المرئ كي نستطيع ان نعالج هذه النسبة التي تقدر بـ 1 % ".

وأكمل احمد مدكور :" نقوم بعمل نفق افتراضي بين الطبقة الأولى والطبقة الثالثة من الجهاز الهضمي وحققت نجاحا وأطلقنا عليها اسم تكنيك مدكور ".



ولفت أحمد مدكور :" ارسلنا التقنية إلى جرنال الجمعية الأوروبية للنشر ، وفوجئنا أنه تم قبول البحث بدون تعديل ".