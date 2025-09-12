خبير: تشارلي كيرك دافع عن أفكار ترامب بقوة.. وعادى الهجرة وأوروبا

علق ماك شرقاوي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، على مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك في الولايات المتحدة.

وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة”: "العلم الأمريكي تم تنكيسه على مقتل تشارلي كيرك".

وتابع ماك شرقاوي: "تشارلي كيرك كان مدافع قوي عن أفكار ترامب وهو من المتعصبين لأفكار ترامب".

وأكمل ماك شرقاوي: "تشارلي كيرك يدعم أجندة ترامب ولديه فكر صيهيوني ".



ولفت ماك شرقاوي إلى أن تشارلي كيرك قتل بسبب أرائه السياسية وهو كان معادي للهجرة والسود وأوروبا "، مضيفا:" تشارلي كيرك نسى أنه في الأساس مهاجر ".