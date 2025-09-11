أبو زيد: حجم المعاناة في غزة دفع الموقف الأوروبي إلى التحول والضغط على الحكومات

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج حلف الناتو، إنّ التحول في الموقف الأوروبي والقرارات الأوروبية سببه حجم المعاناة الرهيبة التي يشهدها الرأي العام الأوروبي كل يوم".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العواصم الأوروبية تشهد في كل عطلة نهاية أسبوع مظاهرات بعشرات ومئات الآلاف، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على حكومات الدول وبرلماناتها.

وتابع: "التحول في الموقف الأوروبي سببه أيضا الإمعان الإسرائيلي المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة التجويع والقتل العشوائي للفلسطينيين وزيادة أعداد الشهداء وضحايا القصف المستمر والاستهتار بقواعد القانون الدولي والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وغيرها".

وأردف، أن استمرار هذه الانتهاكات لفترة طويلة على مسمع ومرأى المجتمع الدولي يقتضي أن تتحول وتتبدل المواقف، لافتًا، إلى أن الموقف الأوروبي كان يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار منذ البداية، وأكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وقدم المساعدات، فالاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، ولكنه كان يعجز عن فرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل بشكل كبير نتيجة القواعد التي تحكم اتخاذ القرار في مجلس الأمن.