موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم

كشف د. حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

حقيقة شكوى تدعي اشتراط مكتب صحة الهرم تصوير المستندات من ماكينة تصوير بعينها



وقال عبدالغفار ، رصدت وزارة الصحة والسكان شكوى متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مواطن يدعي أن مكتب صحة الهرم يشترط على المواطنين تصوير مستنداتهم من ماكينة تصوير مجاورة للمكتب مقابل 30 جنيها ، مع طلب ورقتين فارغتين كدليل على التصوير من تلك الماكينة، وتعطيل إجراءات التسجيل في حال عدم الالتزام.



وتابع ، كما أشار المواطن إلى وجود متسول بشكل متكرر على سلالم المكتب مما يؤثر على المظهر العام للمرفق، إلى جانب ملاحظته عدم التزام أحد العاملين بالزي الرسمي



وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن مكتب صحة الهرم التابع للإدارة الصحية بالعمرانية، يعمل وفق اللوائح الإدارية، وتتابع المديرية الصحية أدائه لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية دون أي مخالفات مالية أو إدارية

وأكدت وزارة الصحة تبين صحة ملاحظة المواطن بشأن عدم التزام أحد العاملين بالزي الرسمي، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتصحيح هذا الأمر تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة ومجانية، مع متابعة مستمرة لضمان جودة الأداء في جميع مكاتب الصحة

وتهيب الوزارة بالمواطنين التواصل معها مباشرة عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي شكاوى أو استفسارات، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الحلول المناسبة يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 أو الموقع الرسمي للإبلاغ عن أي ملاحظات

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن جميع الخدمات المقدمة بمكاتب الصحة، بما في ذلك تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، تقدم مجانا بالكامل، ولا يشترط تصوير المستندات من أي ماكينة بعينها، للمواطنين حرية إحضار مستنداتهم المصورة من أي مصدر يختارونه الماكينة المذكورة تقع خارج مبنى مكتب الصحة وتدار بواسطة أحد الأفراد، ولا تتبع المكتب أو موظفيه بأي شكل بالتحقيق في الشكوى، تبين أن المواطن حاول تسجيل مولوده دون استكمال الأوراق المطلوبة قسيمة الزواج)، مما تسبب في تأخير الإجراءات، وبعد استكمال المستندات، تم تقديم الخدمة له مجانا دون أي رسوم