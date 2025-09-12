هختصم أي حد كفرني.. ابنة أحمد راتب تفتح النار على هؤلاء

عبر لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن غضبها بسبب بعد التعليقات، عن منشور كانت قد كتبته لوالدها في ذكراه.

وقالت لمياء راتب: أنا مش هكتب أي بوست عام عن بابا تاني لأن الناس زي ما حضراتكوا شايفين كدة و بإذن الله أنا متأكدة إن ربنا هيسخر له الطيبين يفضلوا فاكرينه و يدعوا له.

وتابعت لمياء أحمد راتب: “وأنا قدام ربنا هختصم أي حد كفرني عشان كتبت لأبويا جملتين من قصيدة مش بتاعتي”.

واستكملت لمياء راتب: “بالنسبة للسادة الصحفيين وأصحاب الصفحات و المواقع أنا أهو بقول لحضراتكوا أنا مش أي حاجة غير واحدة عايشة بألم فقد والدها من ٩ سنين و معنديش حاجة تانية أقدمها لحضراتكوا و معنديش ترند أعمله عشان حضراتكوا تشتغلوا عليه شكراً”.