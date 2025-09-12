قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمير عبد العزيز بن طلال: معرض الإسكندرية يجسد حب الأمير لمصر وعلاقته التاريخية بها

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود
الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود
إسراء صبري

قال الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس العربيللطفولة والتنمية، إن معرض الأمير طلال بن عبد العزيز، في نسخته السادسة، الذي يُقام حاليًا بمكتبة الإسكندرية، يأتي لتسليط الضوء على العلاقة التاريخية والإنسانية العميقة التي جمعت بين الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز ومصر، منذ أربعينيات القرن الماضي.

وأوضح الأمير عبد العزيز، خلال لقاء خاص على شاشة القاهرة الإخبارية، أن تلك العلاقة بدأت عندما تعرض الأمير طلال لوعكة صحية في شبابه، فنصحه أطباء الملك عبد العزيز، بالسفر إلى مصر لتلقي العلاج، حيث تلقى رعايته الصحية في مستشفى «الأنجلو سويس» بمدينة الإسكندرية، وهي المستشفى التي أصبحت اليوم تابعة لجامعة الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الرحلة كانت بداية لمسيرة طويلة من الارتباط العاطفي والفكري بين الأمير طلال ومصر.

وأضاف أن المعرض لا يقتصر فقط على سرد محطات شخصية، بل يستعرض أيضًا فكر الأمير طلال المتقدم، الذي كان سابقًا لعصره في مجالات عديدة كـ «السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والتنمية، والتعليم»، مؤكدا أن هذا الفكر انعكس في مواقفه، ومبادراته التنموية، وفي رؤيته لقضايا الإنسان العربي، وهو ما تحرص النسخة الحالية من المعرض على إبرازه من خلال مجموعة من الصور والمقولات والمقتنيات النادرة.

وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن اختيار مكتبة الإسكندرية كموقع لإقامة المعرض لم يكن اختيارًا عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من رمزية المكان، وعلاقته الوثيقة بتاريخ الأمير طلال، الذي أحب مصر وشعبها، وعمل طوال حياته على دعم العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

المجلس العربي للطفولة والتنمية معرض الأمير طلال بن عبد العزيز ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

احمد ناجي

أحمد ناجي يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قراره بعدم خوض انتخابات الأهلي

مهيب

مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة عن قائمة ياسين منصور بعد اعتذار الخطيب

البنك الأهلي

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدوري

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد