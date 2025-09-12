الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي الكارثي يأتي ضمن خطة الاحتلال لاخلاء القطاع

أكد الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الصحي كارثي خاصة في مدينة غزة التي تشهد تدهورا كبيرا ممنهجا في الخدمات الطبية ضمن خطة الإخلاء التي تنفذها قوات الاحتلال.



وقال زقوت - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة- "إن الاحتلال أبلغ عددا من المراكز الصحية في المدينة، مثل مستوصف الشيخ رضوان ومركز الرمال وعيادة الشاطئ، بضرورة الإخلاء الفوري، بالإضافة الى تضرر إحدى المراكز التابع للإغاثة الطبية أثناء قصف مبنى مجاور".



وأضاف أن إسرائيل تعمل في إطار خطة واضحة وممنهجة لتجفيف جميع موارد وخدمات غزة ومنع أي شكل من أشكال بقاء الحياة في المدينة، حيث تم إبلاغ عدة منظمات دولية بإخلاء المدينة ونقل أعمالها إلى مناطق أخرى.



وأشار إلى أن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية الكاملة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية والطواقم الصحية، وتقتصر خدماتها حاليا على استقبال الإصابات الطارئة مع عدم القدرة على علاج آلاف الحالات المرضية المزمنة والوبائية ما يهدد بتوقف عمل بعض المستشفيات، مثل مستشفى الأهلي العربي المعمداني الواقع في منطقة حمراء مهددة بالقصف.

وشدد على أن قطاع غزة حاليا في حاجة إلى إنقاذ عاجل لأن ما يحدث هو موت بطيء وإبادة جماعية صريحة، داعيا إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتفعيل منظومة حقوق الإنسان وحماية المدنيين والمنشآت الصحية المختلفة وحفظ السلام العالمي وإيقاف هذه الجريمة المنظمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أكثر من 2 مليون شخص.