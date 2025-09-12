قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في قصر الشعب بدمشق، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور عقيلتي الجانبين، لطيفة الدروبي وسوزان كوبر، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك، إلى جانب الوفد المرافق وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وجاء في بيان الرئاسة السورية، إن اللقاء تناول آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. 

وأضاف البيان، أن اللقاء عكس الأجواء الإيجابية، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

وأشار البيان أيضًا إلى لقاء عقيلتي الجانبين، حيث جرى الحديث حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، مما يعكس دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.

يذكر أن الأدميرال كوبر تولى مهامه على رأس القيادة المركزية الأمريكية في 9 أغسطس الماضي، خلفًا للجنرال مايكل كوريللا.

أحمد الشرع قائد القيادة المركزية الأمريكية الرئيس السوري الأدميرال تشارلز برادلي لطيفة الدروبي سوزان كوبر

