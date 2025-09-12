قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين

حريق مروع في الصين
حريق مروع في الصين

شهدت وسط الصين حادثة مؤسفة حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم نتيجة حريق اندلع في أحد المباني السكنية بينما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة في هذا الحادث المأساوي الذي أثار قلق السكان المحليين وأدى إلى استنفار فرق الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على النيران وإجراء التحقيقات اللازمة حول أسباب الحريق وتفاصيل الحادثة المؤلمة التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس ذوي الضحايا والمجتمع المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة في مثل هذه الظروف الصعبة حيث تظل السلامة العامة من أولويات الجميع في مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية والحوادث المفاجئة التي قد تحدث في أي لحظة وتؤدي إلى فقدان الأرواح والممتلكات.

حريق مأساوي في شركة تكنولوجيا بيئية بالصين
شهدت مدينة شيانغشيانغ في مقاطعة هونان وسط الصين حادثة مأساوية، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران نتيجة حريق اندلع في شركة للتكنولوجيا البيئية، وقد أفادت سلطات الطوارئ ومكافحة الحرائق المحلية بتفاصيل الحادث.


تفاصيل الحادثة وتطورات الوضع


وفقاً لوكالة الأنباء الصينية، فإن الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، وقد تم استدعاء فرق الإطفاء على الفور للسيطرة على النيران، في الوقت نفسه، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم، حيث تتواصل الجهود لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم.

التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب


تعمل السلطات المحلية حالياً على إجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب الحريق، حيث تتطلع إلى تحديد العوامل التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة المنشآت الصناعية في البلاد، وتأثيرها على العاملين والمجتمع المحلي.

الصين حريق في الصين أخبار الصين أحداث الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البحث عن الآثار

تفاصيل ضبط فتاة في واقعة إدعاء البحث عن الآثار بالمنوفية

ارشيفية

مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنهي حياة شاب بالهرم

فعاليات الدورة التدريبية

اختتام فعاليات دورة قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد