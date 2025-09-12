قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان التكنولوجية تستعد لانطلاق العام الجامعي الجديد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

عقدت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، بدعم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية.

شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول تنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد، وتنسيق الفعاليات التي تهدف إلى دمجهم في البيئة الجامعية وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية المختلفة. وقد تم الاتفاق على إعداد أقسام تعريفية لكل برنامج دراسي، تتيح للطلاب فرصة التعرف على أهداف البرامج والمقررات التي يتم تدريسها، مما يسهم في توجيههم نحو اختيار التخصص الأنسب لهم.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم معرض مفتوح يضم مشروعات الطلاب المتميزة، ليكون منصة لعرض الابتكارات والأفكار التطبيقية التي تعكس مستوى التعليم التكنولوجي المتقدم الذي تقدمه الجامعة. ويهدف المعرض إلى تحفيز روح الإبداع لدى الطلاب الجدد وتعزيز التواصل بين مختلف التخصصات.

عقدت الاجتماعات بحضور دكتورة جولينا سمير منسق برنامج تكنولوجيا انظمة التحكم والتشغيل الصناعي، دكتور خالد مصطفي منسق برنامج تكنولوجيا الاوتوترونيكس، دكتور احمد سويدان منسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، دكتور انور سيد عبد الحميد منسق برنامج تكنولوجيا الامن السيبراني وعلوم البيانات، دكتور سيمون عزت منسق برنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، دكتورة عزيزة التلاوي منسق برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، وتقديم تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والدعم المجتمعي.

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية جامعة حلوان التكنولوجية جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

رونالدو وميسي

نهاية حقبة الأسطورتين.. غياب رونالدو وميسي عن التشكيل الأغلى للاعبين فوق الـ30

كوكب

اكتشاف فلكي مثير.. كوكب شبيه بالأرض قد يكون صالحا للحياة | ما القصة ؟

الشتاء

شتاء 2025.. عودة اللانينا و موجات صقيع متوقعة| ماذا سيحدث؟

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد