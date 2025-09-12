قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو

أحمد سامي
أحمد سامي
حسام الحارتي

أعلن احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري  التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المباراة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغني محمد، محمود شبانة، هشام عادل.

خط الوسط: عمرو صالح، محمد توني، كناريا، كريم الديب، أحمد عيد.

خط الهجوم: فادي فريد.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمود جنش، مصطفى إبراهيم، عمرو جمعة، فافيور أكيم، أبو بكر ليادي، ناصر ناصر، جون إيبوكا، نور علاء، إسلام سمير.

ويواجه أحمد سامي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري اختبارا حاسما  خلال مواجهة مصيرية أمام فاركو على استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

احمد سامي الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز صبحي سليمان

