لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة: القطاع في حاجة لوقف العدوان المروع

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أن القطاع لا يحتاج إلى شفقة بل إلى وقف هذا العنف المروع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

 إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس المحتلة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الهجوم الأمني اليوم بأنه عملية ذات خلفية قومية، بعدما أقدم شاب فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا من مخيم شعفاط على مهاجمة إسرائيليين داخل مطعم بفندق مقام على أنقاض قرية صوبا المهجرة منذ عام 1948، موضحة أن الشاب استخدم سكينًا وصاح «الله أكبر» قبل أن يصيب رجلًا يبلغ من العمر 63 عامًا بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة شاب آخر 23 عامًا بجروح بين الطفيفة والمتوسطة.

وأضافت أن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية كان داخل الفندق بمناسبة خاصة، فحاول السيطرة على المهاجم بإطلاق النار عليه ثم اعتقاله، فيما حولت قوات الاحتلال المكان إلى ثكنة عسكرية، وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات أظهرت أن خلفية العملية قومية وليست جنائية وهو ما دفعها لبدء تحركات ميدانية واسعة عقب الحادث.

وأشارت أبو شمسية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس وفرضت إغلاقًا على الحاجز الرئيس المؤدي إليه ما تسبب في أزمة مرورية خانقة بالمنطقة، كما أعلنت الشرطة لاحقًا اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين بزعم الاشتباه في تورطهم بالعملية، وسط توقعات بزيادة مداهمات واعتقالات أوسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة ردًا على الهجوم.

القطاع القاهرة الإخبارية إصابة إسرائيليين

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

مدحت الكمار

برلماني: قمة الدوحة الطارئة فرصة لتوحيد الصف العربي ضد العدوان الإسرائيلي

الأطباء

قانون المهن الطبية الجديد ..40% النسبة المقررة لنوبتجيات التمريض الفني

هجوم الدوحة

نواب وأحزاب: قمة الدوحة اختبار حقيقي لوحدة العرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

