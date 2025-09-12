قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر يثمن التصويت الأممي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

عمر المختار صميدة
عمر المختار صميدة
ماجدة بدوى

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الحزب أن هذا القرار يعكس الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أكد من خلال هذا التصويت رفضه الصريح لسياسات الاحتلال وممارساته العدوانية.

كما أشاد حزب المؤتمر بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: "إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، يمثل انتصارًا تاريخيًا للعدالة والشرعية الدولية، ويؤكد أن إرادة الشعوب أقوى من محاولات الاحتلال لطمس حقوق الفلسطينيين."
 

عمر المختار صميدة حزب المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

أحلام - عبادي الجوهر

حضر حفلتها في جدة.. أحلام الشامسي تحيي عبادي الجوهر

اسما شريف منير

اسما شريف منير بالحجاب تثير تفاعل جمهورها

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة أسيوط تناقش ديوان نظرية الشاي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد