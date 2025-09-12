حزب المؤتمر يثمن التصويت الأممي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الحزب أن هذا القرار يعكس الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أكد من خلال هذا التصويت رفضه الصريح لسياسات الاحتلال وممارساته العدوانية.

كما أشاد حزب المؤتمر بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: "إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، يمثل انتصارًا تاريخيًا للعدالة والشرعية الدولية، ويؤكد أن إرادة الشعوب أقوى من محاولات الاحتلال لطمس حقوق الفلسطينيين."

