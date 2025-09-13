قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
برلمان

بنص القانون.. حظر تعديل نظم الري المطور

الري المطور
الري المطور
معتز الخصوصي

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

وتضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

الاستخدامات المائية نظم الري المطور الزراعة مخرات السيول الأودية الطبيعية

