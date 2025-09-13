أحمد عادل عبد المنعم: "قلقان" على الإسماعيلي.. والتدعيمات "كلمة السر"

قال أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، إنه قلق للغاية على الدراويش في الموسم الحالي، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أنهم يمتلكون مدربًا قويًا للغاية وإمكانياته جيدة، وأن الفريق قدم أداءًا نموذجيًا في المواجهات الأربعة الأولى لكن النتائج لم تخدمهم.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لدينا مجموعة مميزة ومبشرة من اللاعبين صغار السن سيكونون نواة منتخب مصر في الفترات القادمة، لكننا نحتاج لتدعيمات قوية على المدى البعيد، مشددًا على أنه في حالة عدم حدوث ذلك، سيكون الوضع صعبًا وربما تتكرر مأساة الموسم الماضي.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: لدينا فريق جيد ومدرب قوي لكن التدعيمات هي من ستضعنا على أول الطريق الصحيح نحو العودة من جديد، المنافسة هذا الموسم ستكون شرسة للغاية خصوصًا مع هبوط 4 فرق.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: كنا نحتاج تحقيق نتيجة أفضل في مباراة غزل المحلة قبل التوقف الدولي، قدمنا أداءً متميزًا في المباريات الأربعة الأولى وحققنا الفوز على طلائع الجيش خارج ملعبنا، لكن الظروف في مباراة المحلة كانت صعبة خصوصًا بعد طرد لاعبين اثنين في اللقاء، وأغلب التشكيل لاعبين صغار السن ولا يمتلكون الخبرات الكافية.

وأردف: شكل الفريق كان جيدًا وهذا ما سبب حالة من الحزن بعد مباراة غزل المحلة، الفريق يخسر بصعوبة ويقدم مستويات كبيرة، لكن الظروف لازالت تعاندنا حتى الآن.

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: المنافسة على المربع الذهبي ستكون شرسة للغاية، الأهلي بإسكواده القوي جدًا والزمالك بجماهيريته وبيراميدز بدوافع الفوز بدوري أبطال إفريقيا والمصري البورسعيدي بمستوياته الكبيرة هم الأقرب، أما في مجموعة الهبوط فالأمور ستكون أكثر صعوبة ولن تحسم أسماء الهابطين إلا في آخر جولة.