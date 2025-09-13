قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل عبد المنعم: "قلقان" على الإسماعيلي.. والتدعيمات "كلمة السر"

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

قال أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، إنه قلق للغاية على الدراويش في الموسم الحالي، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أنهم يمتلكون مدربًا قويًا للغاية وإمكانياته جيدة، وأن الفريق قدم أداءًا نموذجيًا في المواجهات الأربعة الأولى لكن النتائج لم تخدمهم.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لدينا مجموعة مميزة ومبشرة من اللاعبين صغار السن سيكونون نواة منتخب مصر في الفترات القادمة، لكننا نحتاج لتدعيمات قوية على المدى البعيد، مشددًا على أنه في حالة عدم حدوث ذلك، سيكون الوضع صعبًا وربما تتكرر مأساة الموسم الماضي.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: لدينا فريق جيد ومدرب قوي لكن التدعيمات هي من ستضعنا على أول الطريق الصحيح نحو العودة من جديد، المنافسة هذا الموسم ستكون شرسة للغاية خصوصًا مع هبوط 4 فرق.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: كنا نحتاج تحقيق نتيجة أفضل في مباراة غزل المحلة قبل التوقف الدولي، قدمنا أداءً متميزًا في المباريات الأربعة الأولى وحققنا الفوز على طلائع الجيش خارج ملعبنا، لكن الظروف في مباراة المحلة كانت صعبة خصوصًا بعد طرد لاعبين اثنين في اللقاء، وأغلب التشكيل لاعبين صغار السن ولا يمتلكون الخبرات الكافية.

وأردف: شكل الفريق كان جيدًا وهذا ما سبب حالة من الحزن بعد مباراة غزل المحلة، الفريق يخسر بصعوبة ويقدم مستويات كبيرة، لكن الظروف لازالت تعاندنا حتى الآن.

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: المنافسة على المربع الذهبي ستكون شرسة للغاية، الأهلي بإسكواده القوي جدًا والزمالك بجماهيريته وبيراميدز بدوافع الفوز بدوري أبطال إفريقيا والمصري البورسعيدي بمستوياته الكبيرة هم الأقرب، أما في مجموعة الهبوط فالأمور ستكون أكثر صعوبة ولن تحسم أسماء الهابطين إلا في آخر جولة.

أحمد عادل عبد المنعم النادي الإسماعيلي الإسماعيلي الأهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

كأس الإنتركونتيننتال.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بطولة افريقيا للطائرة

مصر على رأس المجموعة الأولى بطولة في أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

أحمد الطيب

أحمد الطيب يقترح إطلاق اسم الخطيب على ستاد الأهلي الجديد

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد