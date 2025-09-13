رئيس الوزراء: سباق مع الزمن استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير نوفمبر

نقلت قناة اكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف بشكل رسمي في أول نوفمبر المقبل.

وفد وزاري رفيع في الجولة

وشارك في الجولة عدد من كبار المسؤولين والوزراء، منهم:

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة

اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة

مدبولي: هدفنا تقديم صورة مشرفة لمصر

وخلال الجولة، قال رئيس الوزراء:"نحرص على متابعة تنفيذ كل التفاصيل في المشروعات المحيطة بالمتحف لنكون جاهزين لهذا الحدث العالمي، الذي يمثل رسالة حضارية من مصر للعالم."

متابعة دائمة ومشهد ختامي يليق بعظمة المكان

وأشار مدبولي إلى عقد اجتماع سابق مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالافتتاح، موضحًا:"اليوم نشهد على الأرض حجم الإنجاز والتنسيق في المنطقة المحيطة، ونعمل بتضافر الجهود لإخراج الاحتفالية في أفضل صورة."

المتحف.. رمز جديد لمصر الحديثة

المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم مكرس لحضارة واحدة، ويحتضن كنوزًا فريدة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون، ليصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية.

مدبولي: ملتزمون بتقديم أفضل صورة عن مصر

واختتم رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على جدية العمل لاستكمال المشروع في موعده، قائلًا:"المتحف الكبير ليس مجرد متحف، بل رمز لروعة الحضارة المصرية وملحمة فخر جديدة لمصر."