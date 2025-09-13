قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
رئيس الوزراء: سباق مع الزمن استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير نوفمبر

منار عبد العظيم

نقلت قناة اكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف بشكل رسمي في أول نوفمبر المقبل.

وفد وزاري رفيع في الجولة

وشارك في الجولة عدد من كبار المسؤولين والوزراء، منهم:

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة

اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة

مدبولي: هدفنا تقديم صورة مشرفة لمصر

وخلال الجولة، قال رئيس الوزراء:"نحرص على متابعة تنفيذ كل التفاصيل في المشروعات المحيطة بالمتحف لنكون جاهزين لهذا الحدث العالمي، الذي يمثل رسالة حضارية من مصر للعالم."

متابعة دائمة ومشهد ختامي يليق بعظمة المكان

وأشار مدبولي إلى عقد اجتماع سابق مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالافتتاح، موضحًا:"اليوم نشهد على الأرض حجم الإنجاز والتنسيق في المنطقة المحيطة، ونعمل بتضافر الجهود لإخراج الاحتفالية في أفضل صورة."

المتحف.. رمز جديد لمصر الحديثة

المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم مكرس لحضارة واحدة، ويحتضن كنوزًا فريدة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون، ليصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية.

مدبولي: ملتزمون بتقديم أفضل صورة عن مصر

واختتم رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على جدية العمل لاستكمال المشروع في موعده، قائلًا:"المتحف الكبير ليس مجرد متحف، بل رمز لروعة الحضارة المصرية وملحمة فخر جديدة لمصر."

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
الفنانة جيهان الشماشرجي
سيارات
اصلاح كسر مياة
