محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة في شبين الكوم باستثمارات 90 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المشروعات التعليمية الجديدة للوقوف على نسب الإنجاز والارتقاء بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتذليل العقبات لسرعة دخولهم الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات ، رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، و رمضان محمدي رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

وتفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس حى شرق بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات المخالفة بمحيط المدارس للحفاظ على المظهر العام وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، كما وجه بسرعة نهو الأعمال المتبقية والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لدخولهم الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل مدخل شبين الكوم الجديد أعلي تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم ، بإستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ، بما يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ،ويضم الجزيرة الوسطي وأعمدة إنارة ديكورية حديثة وزراعة الأشجار وأحواض الزهور وبرجولات خشبية ، موجهاً بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة لخدمة المواطنين.