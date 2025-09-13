قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة في شبين الكوم باستثمارات 90 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المشروعات التعليمية الجديدة للوقوف على نسب الإنجاز  والارتقاء بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتذليل العقبات لسرعة دخولهم الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات ، رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  ياسر سالم  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، و رمضان محمدي رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

وتفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس حى شرق بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات المخالفة بمحيط المدارس للحفاظ على المظهر العام وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، كما وجه بسرعة نهو الأعمال المتبقية والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لدخولهم الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية  وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل مدخل شبين الكوم الجديد أعلي تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم ، بإستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ، بما يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ،ويضم  الجزيرة الوسطي وأعمدة  إنارة ديكورية حديثة وزراعة الأشجار وأحواض الزهور وبرجولات خشبية ، موجهاً بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة لخدمة المواطنين.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية المنوفية مدارس العام الدراسي الجديد شما اشمون

