الصحة: ورشة عمل للتدريب على الفحص الميكروسكوبي للملاريا

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا لأطباء الكلينيكال باثولوجي ومراجعي المعامل بمستشفيات الحميات وإدارات مكافحة الملاريا بالمحافظات، لتطوير مهارات الفحص الميكروسكوبي للملاريا وفق أحدث معايير المنظمة.

يأتي التدريب لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على شهادة الخلو من الملاريا التي حصلت عليها مصر في أكتوبر 2024. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن هذا البرنامج هو الأول بقيادة مدربين مصريين معتمدين دوليًا، لتعزيز قدرات الكوادر في التشخيص المبكر.

تغيرات أنماط البعوض الناقل

أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، أن التدريب استهدف محافظات حدودية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المناخية وتغيرات أنماط البعوض الناقل.

وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التزام القطاع بتنفيذ توصيات المنظمة لتعزيز الكفاءات.

وأكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، استمرار التدريبات لتشمل جميع المختصين، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن محاضرات نظرية وعملية لتشخيص وتصنيف كثافات البلازموديوم، مما يعزز الاستعداد للطوارئ الصحية ويدعم استقرار المنظومة الصحية.