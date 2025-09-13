قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
أخبار البلد

الصحة: ورشة عمل للتدريب على الفحص الميكروسكوبي للملاريا

جانب من الورشة
جانب من الورشة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا لأطباء الكلينيكال باثولوجي ومراجعي المعامل بمستشفيات الحميات وإدارات مكافحة الملاريا بالمحافظات، لتطوير مهارات الفحص الميكروسكوبي للملاريا وفق أحدث معايير المنظمة.

يأتي التدريب لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على شهادة الخلو من الملاريا التي حصلت عليها مصر في أكتوبر 2024. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن هذا البرنامج هو الأول بقيادة مدربين مصريين معتمدين دوليًا، لتعزيز قدرات الكوادر في التشخيص المبكر.

تغيرات أنماط البعوض الناقل

أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، أن التدريب استهدف محافظات حدودية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المناخية وتغيرات أنماط البعوض الناقل. 

وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التزام القطاع بتنفيذ توصيات المنظمة لتعزيز الكفاءات.

وأكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، استمرار التدريبات لتشمل جميع المختصين، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن محاضرات نظرية وعملية لتشخيص وتصنيف كثافات البلازموديوم، مما يعزز الاستعداد للطوارئ الصحية ويدعم استقرار المنظومة الصحية.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

مصر وتونس

خالد أبو الوفا: منتدى الأعمال المصري التونسي منصة لتعزيز الشراكة وتحويل العلاقات لمشروعات واقعية

الماليه

المالية: الموازنة تعكس رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري

المالية

المالية: 742,6 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجاري

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

