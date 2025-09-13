زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية

أصدر الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بياناً رسمياً أكد فيه دعمه الكامل للموقف السيادي الصادر عن الدولة المصرية في أعقاب العدوان الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة .

وأوضح القصبي أن قرار القاهرة بخفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر يعكس الإرادة الوطنية المصرية الراسخة، ويجسد حرص القيادة السياسية على صون كرامة الدولة المصرية، وحماية ثوابتها التاريخية، ويؤكد أن مصر تتحرك انطلاقاً من قوة واستقلالية قرارها، بما يحفظ مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف زعيم الأغلبية أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر لا تقبل انتهاك سيادة الدول أو المساس بالقانون الدولي، وأنها ستظل سنداً داعماً للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار القصبي إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً لمبدأ "حل الدولتين" يمثل انتصاراً جديداً للشرعية الدولية، مؤكداً أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ القرارات الأممية على أرض الواقع.

وشدد زعيم الأغلبية على أن القمة العربية المقبلة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الصف العربي وتعزيز الموقف الجماعي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل في الصفوف الأولى دفاعاً عن الحقوق المشروعة، وحريصة على أن تبقى القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الأجندة الدولية، باعتبارها قضية العرب المركزية وجوهر الاستقرار في الشرق الأوسط.