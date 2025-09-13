دبلوماسي: اعتماد إعلان نيويورك من الجمعية العامة خطوة محورية في مسار دعم القضية الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد إعلان نيويورك من الجمعية العامة، يُعد خطوة محورية في مسار دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الدولتين وإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

جلسة المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة

وأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطوة التالية ستكون انعقاد جلسة المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات، للإعلان عن القرارات المرتبطة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية ترجح إعلان نحو 10 دول إضافية اعترافها الرسمي بفلسطين خلال المؤتمر، معتبرًا أن رفض بعض الدول التصويت على الإعلان لم يكن مفاجئًا، إذ إنها تقع تحت النفوذ الأمريكي وتخضع بشكل مباشر لسياساته، مؤكدًا أن الزخم الدولي المتزايد يعكس عزلة إسرائيل وارتفاع منسوب الدعم العالمي للحقوق الفلسطينية المشروعة.