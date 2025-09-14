أعلى سعر دولار اليوم 14-9-2025

أظهر أكبر سعر دولار مسجل أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، على مستوي الجهاز المصرفي لليوم الثالث على التوالي.

سعر أعلى دولار اليوم

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

تضمن أغلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة و مصرف أبوظبي الاسلامي

الدولار في البنوك اليوم

يستمر استقرار سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد

استقرار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا مع أول يوم عمل داخل البنوك المصرية بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

ومع ختام عمل يوم الخميس الماضي عطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك علي مستوي الفروع والادارات العليا بمختلف محافظات ومناطق الجمهورية بمناسبة بداية مواعيد الراحة الاسبوعية كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

انتهاء الإجازة

وانتهت إجازة البنوك اعتبارا من اليوم الأحد، ليستكمل الجهاز المصرفي عمله.

متوسط سعر الدولار

وفقا لآخر تعاملات لسعر الدولار أمام الجنيه؛ والذي سجل 48.13 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع

وبلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك “سايب، قطر الوطني QNB،العربي الإفريق الدولي”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،قناة السويس، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات، HSBC، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه في بنك نكست

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في بنك القاهرة و مصرف أبوظبي الاسلامي

توجيهات بزيادة الإحتياطي النقدي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، بضرورة العمل على تعزيز موارد الاحتياطي النقدي للبلاد

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع سيادته تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.