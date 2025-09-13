انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين

شهد طريق السباعية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، حادثًا مروريًا جديدًا بعد انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الركاب في طريقهم للمدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها التي انتقلت إلى موقع البلاغ بسرعة كبيرة، إذ تولت عمليات نقل المصابين وسط حالة من القلق بين الأهالي والعابرين بالطريق، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها لتنظيم حركة المرور وضمان عدم تعطل الطريق.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: محمود أبو الحسن محمد، أحمد ربيع عبده، رجائي سعد رزق الله، محسن محمد الحسيني، محمد خالد محمد، زينة نجار حراجى، ومحمد حسن أحمد.

وأكد الفريق الطبي أن الحالات تخضع الآن للفحوصات الشاملة مع متابعة دقيقة لتطوراتهم الصحية داخل المستشفى.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب الميكروباص سواء نتيجة السرعة الزائدة أو حدوث عطل مفاجئ، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية.