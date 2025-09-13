نسخة التصدير.. ختام معرض الملابس والمنسوجات اليوم

قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة أن النسخة الحالية من معرض الملابس والمنسوجات التي انطلقت فعالياتها من 11 سبتمبر وتنتهي اليوم بأرض المعرض وهي نسخة خاصة بالتصدير تستهدف مساندة الصادرات المصرية.



جاء ذلك خلال جولته بالمعرض والحديث مع العارضين حول أهمية الاستفادة من المناخ الصناعي والاستثماري في مصر ودعم الحكومة المصرية لتوطين الصناعات وتشجيع الاستثمار .



وأعرب (سليمان ) عن سعادته بآراء العارضين حول رغبتهم في الاستثمار والتصنيع في مصر في ظل مرحلة الاستقرار التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة مؤكدا لهم علي أن مصر بها فرص كبيرة وواعدة في مجالات الصناعات المختلفة وليس في قطاع الملابس فقط وأن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات تسهيلية للاستثمار والمستثمرين وأنه يجب عليهم الاستفادة من هذه الإجراءات وتوطين الصناعة لدخول السوق المصري خاصة أن مصر تعتبر بوابة مهمة لأسواق كثيرة علي الصعيد العالمي فضلا عن ما تتمتع به من أمن وامان جاذب للاستثمار.



ويغطي المعرض مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الملابس الرجالي والنسائي وملابس الأطفال و الملابس الرياضية والداخلية والأقمشة، ومستلزمات الإنتاج، مما يعكس تميز الصناعة المصرية ومنافستها القوية عالميًا.