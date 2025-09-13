عبدالعاطي: المسئولية كبيرة والجهد أكبر للتأكيد على حظر استخدام القوة في حل المنازعات

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مسألة السيادة وعدم انتهاكها مسألة مهمة جدًا، موضحًا أن العنصر الثالث في إطار الاتزان الاستراتيجي، وهو عنصر شديد الأهمية والخطورة، يتمثل في مبدأ عدم استخدام القوة في حل المنازعات.

قدرات عسكرية

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، " هناك دول ذات قدرات عسكرية تتدخل بشكل سافر، وبلا أي اعتبار للأعراف أو القوانين، مستخدمة القوة المفرطة وغطرستها في إملاء سياسات وتوجهات، بل ومؤامرات محددة، وهو ما يمثل خطورة بالغة".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن المسئولية كبيرة والجهد أكبر في العمل على التأكيد على حظر استخدام القوة في حل المنازعات.