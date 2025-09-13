خبير اقتصادي: تحسن كبير في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على تصريحات صندوق النقد الدولي المستفزة عن مصر واقتصادها .

وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة منذ يومين أعلنت عن مشروع استثماري كبير بـ 18.5 مليار دولار والدولة تطرح مشروعات استثمارية اقتصادية للقطاع الخاص بالمليارات ".

وتابع مصطفى بدرة :"متحدثة الصندوق تتحدث عن ضرورة تسريع الطروحات ونقول لها الفرصة حاليا غير سانحة ومينفعش أخسر في الشركات ".

وأكمل مصطفى بدرة :" هناك انخفاض في معدلات التضخم في مصر وهناك تحسن في قطاع السياحة المصرية ".

وتابع مصطفى بدرة :" هناك تحسن كبير في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر ".



