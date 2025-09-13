حياة أو موت.. وكيل صحة بني سويف يشيد بفريق وحدة إهناسيا الخضراء

أشاد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف بفريق الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية إهناسيا الخضراء، التابعة لإدارة بني سويف الصحية وقدم لهم الشكر وذلك لما أبدوه من سرعة استجابة وحُسن تعامل مع حالة طارئة لمواطن اشتُبه بإصابته بجلطة قلبية.

كان الفريق قد نجح في الاكتشاف المبكر للحالة، وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض، حيث تم تحويله فورًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ومتابعة حالته حتى إجراء عملية تركيب دعامتين بالقلب واستقرار حالته الصحية.

وضم الفريق الطبي المتعامل مع الحالة كلًا من: الدكتورة رغدة ياسر – أخصائي صدرية ضمن مبادرة تطوير الوحدات الصحية ، الدكتورعمر محمد فاروق – طبيب تكليف بالوحدة، حسن يوسف – رئيس تمريض الوحدة، داليا خيري – عضو هيئة التمريض بالوحدة.

وأشاد وكيل الوزارة بهذا الجهد الذي يعكس مدى كفاءة الأطقم الطبية في الوحدات الصحية الريفية، وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، متمنيًا لهم دوام التوفيق