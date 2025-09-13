مدرب الزمالك يكشف استعدادات الفريق.. ويصحح شائعة عبد الحميد معالي

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فترة التوقف السابقة قائلًا: "حصلنا على راحة بعد مباراة وادي دجلة، وخضنا مباراة ودية لم تكن الأفضل، لكن اللاعبين تعاملوا مع مواجهة المصري بجدية شديدة ونجحوا في تحقيق الفوز".

ونفى المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد لقاء المصري البورسعيدي، عن ما تردد حول مشاركة اللاعب عبد الحميد معالي في تدريبات فريق الشباب بالنادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة .