مرحلة ما بعد المعاش.. فرصة للإنسان للتركيز على حياته الشخصية

عرض برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا إنسانيًا بعنوان «رحلة بعد الستين.. رحلة سحر وزوجها مع البدايات الجديدة»، قدّمته الإعلاميتان نانسي نور وآية عبدالرحمن.

وخلال التقرير، روت سحر تجربتها مع التقاعد، معتبرة أن هذه المرحلة ليست نهاية المطاف بل بداية جديدة مليئة بالاستقرار والراحة، قائلة: «انتهينا من التعب والشقى، ويوم ما عرفت أني هطلع معاش كنت سعيدة جدًا أن أعباء العمل انتهت».

مرحلة ما بعد المعاش

أما زوجها فأكد أن مرحلة ما بعد المعاش تمنح الإنسان فرصة حقيقية للتركيز على حياته الشخصية، وأسرته وأصدقائه، موضحًا أن ضغوط العمل سابقًا كانت تحرم الفرد من قضاء وقت كافٍ مع عائلته.

وخلص التقرير إلى أن التقاعد يمكن أن يكون بداية رحلة مختلفة تحمل معاني الطمأنينة وإعادة اكتشاف الذات بعد سنوات طويلة من الانشغال في العمل.