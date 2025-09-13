قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد العمل في البنوك.. غدا

البنوك
البنوك
محمد يحيي

يبدأ الجهاز المصرفي صبيحة غدا الأحد الموافق 14-9-2025؛ عمله بعد انقطاع استمر يومين متصلين بعد انتهاء موعد الراحة الأسبوعية للبنوك.

وفقا لتقرير مصرفي والذي يتضمن قيام فروع و إدارات عليا لأكثر من 35 بنك حكومي وخاص؛ باستئناف العمل على مدار 8 ساعات يوميا.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

قرار إجازة البنوك

بحسب ما هو متعارف داخل الجهاز المصرفي فإن البنك المركزي المصري يقوم بتعطيل العمل داخل البنوك المصرية بفروعها على مستوي الجمهورية؛ كل يوم سبت وجمعة أسبوعيا؛ ليبدأ بعدها العمل لمدة 5 أيام متصلة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع؛ عدا الأيام التي يتم اصدار بشأنها قرار بمنح إجازة أو عطلات رسمية أو استثنائية.

موعد العمل في البنوك

يبدأ العمل يوميا في البنوك المصرية وفروعها في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات 

وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات يوميا.

البنك المركزي والتضخم

أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي مسجلا تراجعا نسبته 0.9%.

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة عن التضخم عن تراجع التضخم السنوي إلى 10.7% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 11.6% عنه في يوليو السابق له.

وسجل المعدل الشهري للتضخم 0.1% في أغسطس الماضي مقارنة بـ0.9% عنه في نفس الفترة من العام السابق، و-0.3% بنهاية يوليو الماضي.

تراجع التضخم 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن هبوط التضخم في أغسطس الماضي إلى 0.4% بعد أن كانت 2.1% في أغسطس من العام السابق و – 0.5% في يوليو 2025.

وبلغ التضخم السنوي بنهاية أغسطس الماضي وفقا للتعبئة العامة والإحصاء نحو 12% مقابل 13.9% في يوليو 2025.

البنوك المصرية فروع البنوك مواعيد العمل في البنوك البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي اخبار مصر إجازة البنوك مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس النواب المغربي

نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط

محمد الزدوج رئيس لجنة تحسين جودة الحياة وتبادل المجتمع المدني ببرلمان اتحاد المتوسط

رئيس لجنة تحسين جودة الحياة ببرلمان اتحاد المتوسط: تطرقنا للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني

بدر عبد العاطي

عبدالعاطي: نسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية في ليبيا والسودان

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد