مواعيد العمل في البنوك.. غدا

يبدأ الجهاز المصرفي صبيحة غدا الأحد الموافق 14-9-2025؛ عمله بعد انقطاع استمر يومين متصلين بعد انتهاء موعد الراحة الأسبوعية للبنوك.

وفقا لتقرير مصرفي والذي يتضمن قيام فروع و إدارات عليا لأكثر من 35 بنك حكومي وخاص؛ باستئناف العمل على مدار 8 ساعات يوميا.

قرار إجازة البنوك

بحسب ما هو متعارف داخل الجهاز المصرفي فإن البنك المركزي المصري يقوم بتعطيل العمل داخل البنوك المصرية بفروعها على مستوي الجمهورية؛ كل يوم سبت وجمعة أسبوعيا؛ ليبدأ بعدها العمل لمدة 5 أيام متصلة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع؛ عدا الأيام التي يتم اصدار بشأنها قرار بمنح إجازة أو عطلات رسمية أو استثنائية.

موعد العمل في البنوك

يبدأ العمل يوميا في البنوك المصرية وفروعها في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات

وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات يوميا.

البنك المركزي والتضخم

أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي مسجلا تراجعا نسبته 0.9%.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة عن التضخم عن تراجع التضخم السنوي إلى 10.7% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 11.6% عنه في يوليو السابق له.

وسجل المعدل الشهري للتضخم 0.1% في أغسطس الماضي مقارنة بـ0.9% عنه في نفس الفترة من العام السابق، و-0.3% بنهاية يوليو الماضي.

تراجع التضخم

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن هبوط التضخم في أغسطس الماضي إلى 0.4% بعد أن كانت 2.1% في أغسطس من العام السابق و – 0.5% في يوليو 2025.

وبلغ التضخم السنوي بنهاية أغسطس الماضي وفقا للتعبئة العامة والإحصاء نحو 12% مقابل 13.9% في يوليو 2025.