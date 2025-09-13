قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
فن وثقافة

الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها

مريم عامر منيب من عزاء خطيبها عمرو ستين
مريم عامر منيب من عزاء خطيبها عمرو ستين
قسم الفن

تلقت مريم عامر منيب عزاء خطيبها المطرب الراحل عمرو ممدوح ستين الذى أقيم اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد ، وظهرت عليها ملامح الصدمة والحزن الشديد . 

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى المطرب الراحل عمرو ستين ، ومن ابرزهم يسرا ، وفاء عامر ، وزوجها المنتج محمد فوزي.

وكانت نعت مريم عامر منيب خطيبها الراحل عمرو ممدوح ستين بعد وفاته.

وكتبت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي و كل حاجة في حياتي / خطيبي عمرو ممدوح ستين”.

وأضافت: اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له،واجعل قيره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كم يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من
أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء
والصديقين والشهداء والصالحين، اللَّهُمّ اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم.
نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا المطرب عمرو ستين خلال الأيام الماضية حيث قدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام ٢٠١٢.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.

مريم عامر منيب وفاة المطرب عمرو ستين عزاء عمرو ستين

