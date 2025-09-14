قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا توماس يترأس قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي|صور

القداس الإلهي
القداس الإلهي

ترأس، أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

صلاة القداس الإلهي 

شارك في الصلاة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمنسق العام للكلية، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب إبرام ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة الكلية، وآباء مجلس الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكليريكيين.

وفي كلمة العظة، قام نيافة الأنبا باسيليوس بقراءة رسالة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق إلى جميع المشاركين في القداس الإلهي الاحتفالي.

وفي الختام، عرض الأب إبرام ماهر نبذة عن شعار العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026 بالكلية "ليكونوا واحدًا" (يو 17: 21)، موضحًا سبب اختيار هذا الشعار، مقدمًا نبذة عن مجلس إدارة الكلية لهذا العام، بالإضافة إلى أقسام الدراسة والتكوين إكليريكية القديس لاون الكبير، شاكرًا باسم الأب روماني، وجميع الشمامسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والسفير البابوي بمصر، والآباء المطارنة، لدعمهم المستمر والمتواصل للكلية الإكليريكية.

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك الكلية الإكليريكية السفير البابوي بمصر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق القداس الأنبا باسيليوس

