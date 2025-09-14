في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أشار فيه إلى أن الساعات الأخيرة شهدت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، عقب إعلان زيادة كبيرة في المصروفات الدراسية وارتفاع أسعار الكتب المدرسية وأن أولياء الأمور فوجئوا هذا العام بقرارات غير متوقعة تضمنت رفع المصروفات الدراسية بشكل لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للأسر المصرية وإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة دون إتاحة حرية الاختيار، على الرغم من وجود بدائل تعليمية (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب).

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذه القرارات تمثل عبئًا جديدًا على الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أنها تخالف مبدأ العدالة والمساواة، خاصةً أن أولياء الأمور يسددون المصروفات عبر البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية، ومن ثم فمن حقهم أن يُعاملوا المعاملة نفسها، حيث يتسلم طلاب المدارس الحكومية الكتب المدرسية مجانًا.

متسائلا : ما هى مبررات الزيادة المفاجئة في مصروفات المدارس الرسمية للغات؟ ولماذا تم إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة وعدم ترك الأمر اختياريًا؟

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل لدى الوزارة خطة لإعادة النظر في هذه القرارات بما يراعي الظروف الاقتصادية للأسر؟ وما هى الآلية التي تضعها الوزارة لضمان عدم تحويل التعليم إلى عبء مالي فوق طاقة أولياء الأمور ؟ مطالباً من الوزير الغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية لتخفيف الأعباء عن الاسر المصرية.