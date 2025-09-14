قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أشار فيه إلى أن الساعات الأخيرة شهدت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، عقب إعلان زيادة كبيرة في المصروفات الدراسية وارتفاع أسعار الكتب المدرسية وأن أولياء الأمور  فوجئوا هذا العام بقرارات غير متوقعة تضمنت رفع المصروفات الدراسية بشكل لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للأسر المصرية وإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة دون إتاحة حرية الاختيار، على الرغم من وجود بدائل تعليمية (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب).

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذه القرارات تمثل عبئًا جديدًا على الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أنها تخالف مبدأ العدالة والمساواة، خاصةً أن أولياء الأمور يسددون المصروفات عبر البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية، ومن ثم فمن حقهم أن يُعاملوا المعاملة نفسها، حيث يتسلم طلاب المدارس الحكومية الكتب المدرسية مجانًا.

متسائلا : ما هى مبررات الزيادة المفاجئة في مصروفات المدارس الرسمية للغات؟ ولماذا تم إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة وعدم ترك الأمر اختياريًا؟ 

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل لدى الوزارة خطة لإعادة النظر في هذه القرارات بما يراعي الظروف الاقتصادية للأسر؟ وما هى الآلية التي تضعها الوزارة لضمان عدم تحويل التعليم إلى عبء مالي فوق طاقة أولياء الأمور ؟ مطالباً من الوزير الغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية لتخفيف الأعباء عن الاسر المصرية.

رئيس مجلس النواب سؤال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

نتنياهو يقوض فرص التوصل إلى صفقة تبادل.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان في 24 ساعة| جولة لسفينة الشباب العربي.. ورفع للإشغالات.. وإستعدادات مكثفة للدراسة

مياة الاقصر

رئيس مياه الأقصر يتابع إصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة «قباح شرق» دون توقف الخدمات|صور

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر

زراعة الأقصر: المرور على 14 محل مبيدات بينها 10 غير مرخصة وفحص 1688 عبوة

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد