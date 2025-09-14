قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ناقش الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و ماريا نيلسون، وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والسويد.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025)، الذي نظمته الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرج بالسويد، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، 

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن ذلك تحقق من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، فضلًا عن تقديم درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية.

وأشار الوزير إلى تنوع منظومة التعليم العالي في مصر ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بما يتيح مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة المصرية، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت الوزيرة السويدية بالتجربة المصرية في مجال التعليم العالي، معربةً عن اهتمامها بالتعرف على آليات نجاح مصر في تنفيذ مشروعات قومية كبرى بهذا القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تمكين الفتيات من الالتحاق بمجالات الطب والعلوم والرياضيات.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من نجلاء نجيب سفيرة مصر بالسويد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور سامح سرور الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري ببرلين والمشرف على البعثة التعليمية بالسويد.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور شارك في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025) بمدينة جوتنبرج بالسويد على رأس وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن 25 جامعة مصرية، بهدف إبراز جودة التعليم العالي في مصر، والترويج للبرامج الأكاديمية المصرية، وجذب الطلاب الدوليين، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبي، فضلًا عن المشاركة الفعالة للوفد المصري في ورش عمل وحلقات نقاشية رفيعة المستوى حول تدويل التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تنبيه هام للراغبين في حجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين

علاء نصر الدين

عضو اتحاد الصناعات: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يوسع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 5%

شريف الشربيني - وزير الإسكان

الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

بالصور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد