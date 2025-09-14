قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا
ضبط المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور رئيس الأساقفة.. كاتدرائية جميع القديسين تستضيف حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية

كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك
كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك
ميرنا رزق

استضافت كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بالتعاون مع أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والسفارة الأسترالية في مصر، حفل أوركسترا للمؤلف الموسيقي الأسترالي لي برادشو بعنوان “إلى أولئك المتروكين خلفاً”، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور أكسبل وابنهورست، سفير أستراليا.

رحّب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي بالحاضرين، مؤكدًا تقدير الكنيسة العميق لقيمة الفن والثقافة، موضحًا أن “الموسيقى تحمل رسالة محبة وأمل ورجاء، فحتى وسط الحروب والانقسامات يظل الفن دعوة للسلام، ونحن اليوم جئنا لنستمتع بهذا الفن”.

شارك في الحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والأوركسترا الشبابية، والكورال، إلى جانب كورال القاهرة الإحتفالي. كما شارك عدد من السوليست هم: دينا إسكندر (سوبرانو)، سالي نايتس (ميزو سوبرانو)، ريهام محمود (فيولا)، وألكسندر ستيفانوسكي (باص)، وتولى تدريب الأوركسترا الشبابية شادي عبد السلام، بينما قادت الكورال دنيا دغيدي.

حضر الحفل القس الكنن مدحت صبري، راعي كنيسة منوف الأسقفية، والقس الدكتور ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، والقس مودي حبيب، راعي كاتدرائية جميع القديسين، والمؤلف الموسيقي الأسترالي لي برادشو، مؤلف العمل، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية، والمطران جان - ماري شامي، أسقف إيبارشية الروم الملكيين في مصر، والسفير رؤوف سعد، سفير سابق، وسفير لاتفيا، وسفير إيطاليا.

كاتدرائية جميع القديسين رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

أرشيفية

يونيسف: أكثر من نصف مليون طفل تضرروا من زلزال شرقي أفغانستان

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اعترض مسيرة أطلقت من اليمن قرب مطار رامون

القمة العربية الإسلامية

صحف قطرية: قمة الدوحة الطارئة محطة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك

بالصور

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

