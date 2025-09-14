بحضور رئيس الأساقفة.. كاتدرائية جميع القديسين تستضيف حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية

استضافت كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بالتعاون مع أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والسفارة الأسترالية في مصر، حفل أوركسترا للمؤلف الموسيقي الأسترالي لي برادشو بعنوان “إلى أولئك المتروكين خلفاً”، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور أكسبل وابنهورست، سفير أستراليا.

رحّب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي بالحاضرين، مؤكدًا تقدير الكنيسة العميق لقيمة الفن والثقافة، موضحًا أن “الموسيقى تحمل رسالة محبة وأمل ورجاء، فحتى وسط الحروب والانقسامات يظل الفن دعوة للسلام، ونحن اليوم جئنا لنستمتع بهذا الفن”.

شارك في الحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والأوركسترا الشبابية، والكورال، إلى جانب كورال القاهرة الإحتفالي. كما شارك عدد من السوليست هم: دينا إسكندر (سوبرانو)، سالي نايتس (ميزو سوبرانو)، ريهام محمود (فيولا)، وألكسندر ستيفانوسكي (باص)، وتولى تدريب الأوركسترا الشبابية شادي عبد السلام، بينما قادت الكورال دنيا دغيدي.

حضر الحفل القس الكنن مدحت صبري، راعي كنيسة منوف الأسقفية، والقس الدكتور ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، والقس مودي حبيب، راعي كاتدرائية جميع القديسين، والمؤلف الموسيقي الأسترالي لي برادشو، مؤلف العمل، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية، والمطران جان - ماري شامي، أسقف إيبارشية الروم الملكيين في مصر، والسفير رؤوف سعد، سفير سابق، وسفير لاتفيا، وسفير إيطاليا.