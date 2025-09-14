قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم طلاب المدرسة الفندقية المشاركين في مبادرة التدريب من أجل التشغيل

الإسماعيلية انجي هيبة

كرم اللواء طيار أ. ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ٢٠ طالب وطالبة من طلاب المدرسة الفنية العسكرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية  المشاركين في برنامج التدريب الصيفي بالقرية الأولمبية، والذي جاء في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المحافظ، خلال مراسم التكريم، والتي شهدها المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، على أهمية التدريب العملي في إعداد الكوادر الشابة القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن ما حصل عليه الطلاب يمثل فرصة حقيقية لاكتساب خبرات عملية وتطبيقية داخل بيئة عمل متكاملة.

وقام المحافظ ، بتسليم الطلاب شهادات تقدير، مع توجيه إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة لفتح المجال أمامهم للمشاركة في فرص عمل مستقبلية.

كما قرر المحافظ منحهم مكافآت مالية، تشجيعاً لهم على التميز والانضباط خلال فترة التدريب.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا التدريب، مؤكدين أنه أتاح لهم التعرف على واقع العمل الفندقي بشكل مباشر، واكتساب خبرات ستساعدهم في حياتهم المهنية.

واختتم المحافظ ، كلمته بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الشباب، وأن محافظة الإسماعيلية مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان وتمكينه في مختلف المجالات.

جاء التكريم بحضور رؤساء المراكز و المدن ، محمد سالم مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، ودعاء سلطان مدير جهاز تشغيل الشباب، سيد غراب مدير القرية الاوليمبية، أحمد محمد مدير التشغيل و التدريب بالقرية الأولمبية.

الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية









