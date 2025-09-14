تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، واصلت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي جهودها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

حيث وزعت الشنط والأدوات المدرسية على الطلاب في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على مدارس ذوي الهمم، دعمًا لحق الجميع في التعليم والرعاية.

مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية

المؤسسة، التي تعمل منذ أكثر من أربعين عامًا في خدمة المجتمع، تضع التعليم في صدارة أنشطتها، باعتباره المدخل الحقيقي لبناء الإنسان. وقد أكدت أنها ذاتية التمويل ولا تقبل التبرعات، بل تعتمد على مواردها الخاصة في تنفيذ مبادراتها المتنوعة.

ويأتي توزيع الشنط في إطار سلسلة ممتدة من أنشطة المؤسسة، تشمل قوافل المساعدات الإنسانية داخل مصر وخارجها، برامج محو الأمية الحاصلة على جوائز دولية، مبادرات لتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى الدعم الصحي والاجتماعي المستمر الذي يغطي مختلف محافظات الجمهورية.