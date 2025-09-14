ضبط «سيدة» تدير ناديا صحيا لممارسة الأعمال المنافية في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة لإدارتها نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

بصحبتها 3 سيدات.. ضبط «قوادة» تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات ، 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.