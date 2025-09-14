شاهد.. افتتاح معرض أنهار الخير بدمياط لتوفير السلع الغذائية

افتتح اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، معرض "أنهار الخير" ، والذى يقام تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط برئاسة محمد عز الدين مدير المديرية وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويهدف المعرض ، إلى تعزيز مفهوم الكرامة الاجتماعية للمواطن المصري المستحق، من خلال توفير احتياجاته الأساسية مجانًا، بما يليق بكرامته الإنسانية، وفقًا لآليات وزارة التضامن الاجتماعي في البحث والتقييد.

ويضم المعرض باقة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، إضافة إلى الأسماك واللحوم والملابس والأدوات المدرسية، بما يضمن تلبية مختلف احتياجات الأسر المستفيدة في أجواء يسودها التكافل والبهجة.